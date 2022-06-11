12 توصية لحماية الصوب الزراعية من ارتفاع الحرارة: شباك تظليل وري منتظم

كلف الدكتور أحمد حلمي حسين، مدير معهد بحوث البساتين قسم بحوث الزراعات المحمية لإعداد حزمة توصيات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة لمحاصيل الخضر تحت الصوب، وأفاد القسم بضرورة اتباع النقاط التالية:

تجنب الري في أوقات النهار

1 - الري المنتظم في الصباح الباكر أو آخر النهار وتجنب الري في أوقات النهار وقت ارتفاع الحرارة.

2 - استخدام شباك التظليل 60- 70% أو الأجريل في تغطية الصوب لحماية النباتات والثمار من لفحة الشمس خلال فصل الصيف وخفض درجة الحرارة المرتفعة.

3 - في حال الصوب المغطاة بالبلاستيك يتمّ رش البلاستيك بالسبيداك أو الجير الأبيض لخفض درجة الحرارة المرتفعة وتلطيف جو الصوبة.

4- التوسع في استخدام مواد التغطية التي تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة والإشعاع الشمسي الزائد لوقوع مصر تحت ظروف المناطق الجافة وشبه الجافة.

5- العناية بتهوية الصوبات الزراعية للتخلص من الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية ويكون فتح الأبواب البحرية والقبلية ونوافذ الصوب المغطاه بالشبك المانع للحشرات.

6- استخدام تقنية الرش الرذاذي باستخدام رشاشات الضباب مع مراوح التهوية الجانبية وشفاطات سحب الهواء الساخن العلوية لخفض درجة الحرارة داخل الصوبة.

رش النباتات بمضادات الإجهاد الحراري

7- التسميد بنترات النشادر بدلا من سلفات النشادر لجعل النباتات اكثر تحملا للإجهاد.

8- الرش بمركبات الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات.

9- رش النباتات بمضادات الإجهاد الحراري مثل سليكات البوتاسيوم مرة كل أسبوع إلى 10 أيام.

10- استخدام مركب هيومات البوتاسيوم في التسميد الأرضي مرة كل أسبوع.

11- الرش بمحلول سلفات الزنك أو الزنك المخلبي بمعدل 4 كجم/ 400 لتر ماء التسميد بالأحماض الأمينية والفوليك أسيد.

12- استخدام شتلات مطعومة على أصول متحملة أو مقاومة للحرارة العالية زراعة أصناف أو هجن متحملة أو مقاومة لدرجات الحرارة العالية