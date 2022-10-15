الخارجية الروسية»: «الناتو» انهزم في اوكرانيا واستمرار تصعيده يرفع مستوى الخطر

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن حلف الناتو انهزم في أوكرانيا نتيجة انهيار مشروعه المعادي لموسكو، مشيرا إلى أن مواصلة الناتو مسار التصعيد في أوكرانيا يرفع مستوى الخطر، بحسب ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

ريابكوف: الغرب تجاوز الخط الأحمر

وأضاف ريابكوف: أن الناتو كان قادرا على منع وقوع الأزمة في أوكرانيا لكنه دفع كييف نحو التصعيد في موسكو، والهجمات على نورد ستريم وجسر القرم تؤكد تجاوز الغرب الخط الأحمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد مؤتمرا صحفيا، أمس، وتحدث فيه عن كثير من تطورات الأوضاع داخل أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يرى حاجة حاليا إلى الحوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف بوتين، أنه يعتقد أن تعبئة جنود الاحتياط لدعم القوات التي تشارك في ساحة القتال بأوكرانيا، يمكن أن تكتمل في غضون أسبوعين.