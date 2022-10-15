رئيس بيلا روسيا: حل الأزمة الأوكرانية بيد أمريكا وبريطانيا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن الدول الغربية تسببت في إطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اشتعلت منذ فبراير الماضي، منوها بأنه يمكن حل الأزمة خلال أسبوع حال موافقة أمريكا وبريطانيا، بحسب تعبيره.

وقال لوكاشينكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إن بلاده تدعم روسيا، لكنها «لم تقتل أحدا ولن تفعل»، قائلا: «لم يطلب منا أحد المشاركة في القتال، ولا نعتزم التورط».

رئيس بيلا روسيا: لا نعتزم التورط في القتال في أوكرانيا

ولفت لوكاشينكو، إلى أن بيلاروسيا تعالج وتطعم الروس والأوكرانيين على السواء، كما ترحب باللاجئين الأوكران،

وكان رئيس بيلا روسيا، أعلن سابقا اتفاقه مع الرئيس الروسي فيلايمير بوتين، على نشر قوة مشتركة على الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت مينسك، وصول جنود روس للدفاع عن حدود بيلاروسيا ضد أي تهديد أوكراني محتمل اليوم، ضمن قوة عسكرية متفق عليها مع روسيا، وتأتى تلك الخطوة، بعد اتهام رئيس بيلا روسيا، الاثنين الماضي، بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، بالتحضير لهجمات إرهابية وتنظيم تمرد في البلاد، معلنا في حينها، عزمه نشر هذه القوة الإقليمية، مؤكدا أن هدفها دفاعي محض.

بيلاروسيا أعارت أراضيها للجيش الروسي

يشار إلى أن بيلاروسيا أعارت أراضيها للجيش الروسي منذ الأيام الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى

ولم تشارك بيلا روسيا بشكل مباشر حتى الآن في القتال على الرغم من تحالفها الوثيق مع موسكو.