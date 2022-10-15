حراس البوابة الغربية.. مجلس القبائل يكرم شهداء مطروح في حرب أكتوبر

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الاحتفالية التي نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والنائب الإعلامي مصطفى بكرى وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح والقيادات الأمنية والشيخ سيد الإدريسي نقيب الأشراف الأدارسة، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعضاء مجلس القبائل من عدد من محافظات الجمهورية وعمد ومشايخ والشباب والمرأة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت احتفالية انتصارات حرب أكتوبر على كورنيش مطروح بعرض للفرسان بقيادة الفارس رزق عبيد، حتى كوبري روميل، أعقبها السلام الجمهوري وتلاوة آيات من كتاب الله، وكلمات لكل من الدكتور حوسين عيد، أمين عام مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح والعمدة مهدى مصيبع مساعد أمين المجلس، عن تاريخ القبائل وشهداء مطروح في الحرب المجيدة، وتكريم لأسر شهداء ومشاركي انتصارات أكتوبر من أبناء مطروح تقديرا لبطولاتهم وتكريما وتخليدا لهم.

أهمية تلاحم الشعب

وخلال احتفالية محافظة مطروح أكد النائب مصطفى بكري على أهمية الارتباط والتلاحم بين الشعب المصري وجيشه على مدى العصور، وأن قواتنا المسلحة ستظل دائما المدافعة عن شعبها وأرضها بفضل قيادتها الحكيمة، ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة في شهر الانتصارات مع إحياء الذكرى 49 لاستعادة الأرض في أكتوبر 1973، والتي أعادت لمصر والوطن العربي العزة والكرامة بإرادة وعزيمة خير أجناد الأرض، وقهر المستحيل لأسطورة الجيش الذي لا يقهر بتكاتف جميع أبناء الوطن في ملحمة وبطولة عسكرية سطرها التاريخ، موجها التحية لأبطال والشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لتبقى مصر حرة أبية آمنة مستقرة بإذن الله، مشيدا بمجلس القبائل والعائلات المصرية الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يضع بصماته ويؤكد دوره الوطني والتعاون مع جهود الدولة نحو تحقيق الوعي والأمن والسلم المجتمعي وكذلك جهود الدولة التنموية والقومية في كل أنحاء الوطن.

اختيار مطروح لاحتفالية القبائل بأكتوبر

وعقب تكريم أسر شهداء حرب أكتوبر وجَّه محافظ مطروح الشكر لاختيار مطروح ليقام عليها الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور يؤكد على الترابط والتلاحم بين جميع أبناء القبائل والعائلات المصرية التي نفخر بها جميعاً ليعقب استقبال مطروح منذ أيام قليلة لشباب المحافظات الحدودية لبرنامج أهل مصر هو أهمية الانتماء والولاء وغرس القيم الوطنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، مشيدا بأبناء مطروح حراس البوابة الغربية لمصر الذين نفخر بهم، ووعيهم وحسهم الوطني وتكاتفهم الدائم مع أبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حماية وصون حدود مصر الغربية، وجميع أبناء المحافظات الحدودية في حماية حدود مصر والأيادي التي تعمل من أجل النهوض بالوطن وتقدمه.