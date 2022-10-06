برلمانية: انتصارات أكتوبر رمز للعزة ودليل قوي على تلاحم الشعب خلف قيادته السياسية

بعثت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأبطال القوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تتواكب مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت النائبة أمل سلامة، في بيان: «هذا اليوم العظيم من تاريخ الإنسانية، سطر أبطال القوات المسلحة ملحمة وطنية فريدة في التضحية والفداء، ونجحوا في عبور أكبر مانع مائي وترابي في التاريخ، وحققوا النصر العظيم الذي يظل رمزا للعزة والكرامة، والفخر والاعتزاز لكل مصري وعربي، ليبقى الوطن مرفوع الهامة، رايته خفاقة في عنان السماء».

وأكدت أن انتصارات أكتوبر، تظل دليلا قويا على تلاحم الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، وأثبتت أن المصريين قادرون على تجاوز جميع التحديات، لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء دولة حديثة أصبحت ملهمة للكثير من الدول في محيطنا الإقليمى والدولي.