عميد «أسنان القاهرة» ينفي وجود مبنى آيل للسقوط بالكلية: «هناك تطوير مستمر للمنشآت»

كشف الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، حقيقة ما يجري تداوله عن وجود مبنى آيل للسقوط، ما أدى إلى نقل الطلاب منه وكذلك المعامل والعيادات، قائلا: «هناك بعض التجديدات للمبنى تجرى من أجل رفع الكفاءة والتطوير ولم تؤثر على سير العملية التعليمية بالكلية».

وأضاف عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجديدات لا تؤثر أيضا على خطة سير الخدمة العلاجية التي تقدم للمرضى، وكل الأمور تسير بطبيعتها دون أي مشكلات، ونجري تطويرا لبعض العيادات وقمنا بعمل إعادة توزيع ولا يؤثر ذلك على الخدمة التعليمية أو العلاجية.

الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة

وتابع أن الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية؛ أبزها اتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.