تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. تعرف على الدرجات

منذ اللحظات الأولى للإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، صباح أمس الثلاثاء، يبحث العديد من طلاب الأزهر عن تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

وبعد ثوان من ظهور نتيجة تنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، ازداد البحث من الطلاب، عن تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، وكذلك أولياء الأمور والأسر والأهالي الراغبين في تقديم أوراق أبناءهم.

وتستعرض «الوطن»، في تغطيتها الخاصة لتنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، بعد الإعلان عن النتيجة صباح أمس الثلاثاء.

وجاء تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» بمجموع 615، أي نسبة مئوية 94.62%، وهو ما يبحث عنه الطلاب خلال الساعات الأخيرة.

تنسيق كليات القسم العلمي بنين بجامعة الأزهر

وظهرت نتيجة تنسيق الأزهر لعام 2022 للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية الأزهرية، للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية الأزهرية، ليبلغ الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة ما يعادل 94%، بينما كليات الهندسة 584 أي نسبة 90%.

ومن جانبه، أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر وجه بزيادة عدد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة، مع ارتفاع الحد الأدنى لكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وأوضح، أن تنسيق كليات القسم العلمي بنين والحدود الدنيا للقبول بها، جاءت على النحو الآتي: «كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، بينما اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%».