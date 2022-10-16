رئيس اتحاد المستثمرين: المؤتمر الاقتصادي خطوة في طريق النهضة الحقيقية

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دوماً ما ينادي بأهمية دور القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

وأضاف «السقطي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، مثل من يقدح الزناد لتنطلق الشرارة الأولى لنهضة حقيقية بزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وبدء تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة، وذلك بعد جهود استمرت 8 سنوات متواصلة لتحويل مصر إلى فائض الطاقة وتصديرها وتشييد بنية تحتية قوية صالحة لـ الاستثمار سواء التكنولوجية أو إصلاح شبكة الطرق وغيرها.

المرحلة الحالية اختبار لمدى نجاح خطة التسويق للاستثمار في مصر

وتابع: «المرحلة الحالية ستختبر مدى نجاح خطة التسويق للمشروعات العملاقة والجهود الدؤوبة للأعمال الإنشائية الناجحة وشبكات الطرق والمواصلات ومحطات الطاقة، وتقيم مدى قدرة الأجهزة الإدارية على التطبيق ومواكبة التغييرات بالجمهورية الجديدة، والتخلص من البيروقراطية بتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستثمار».

مبادرة «ابدأ» خطوة في طريق تحقيق حلم الـ100 مليار دولار

أشار إلى أنَّ مبادرة «ابدأ» التي أُطلقت مؤخراً لمعالجة الأزمات التي مرت بها الصناعة وتحسين آليات التصنيع والتجارة، أبرز الأهداف الحالية للدولة وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وتعد خطوة جيدة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتدعو للتفاؤل بالمناخ العام للتصنيع ككل.

ويرى أنَّ المؤتمر الاقتصادي يتناسب مع الآليات المعاصرة لجذب الاستثمارات وتحسين قدرة وأداء القطاع الخاص من خلال التواصل الفعال بين كافة الأطراف وطرح أفضل الحلول لتحسين مناخ العمل والاستثمار وتواصل القيادات العليا في الدولة مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.

يشار إلى أنَّه منذ تولي الرئيس السيسي لإدارة البلاد على مدار الـ 8 سنوات، وهناك جهود حثيثة وملموسة لتحسين مناخ الاستثمار والتواصل مع أطراف السوق وإشراك القطاع الخاص وشباب المستثمرين، بل وأصبح للدولة المصرية توجه واضح من خلال التوجيهات الرئاسية الواعية ليسلط الإعلام الضوء على بؤرة الاهتمام والخطة الاقتصادية للدولة والتي يشارك في تنفيذها كافة المؤسسات والفاعلين.