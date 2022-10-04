الدولار يتراجع 0.5% عالميا لتباطؤ التصنيع.. ويسجل 19.67 جنيه في البنوك

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 111.6 اليوم الثلاثاء، بعد أن واجه ضغوطًا في الجلسات الأخيرة، مدعومًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الذي من المتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة حتى يرى دليلًا مقنعًا على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.

علامات على تباطؤ التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أمس، إنَّه في حين أن هناك علامات على تباطؤ التضخم، إلا أنَّ ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة، مما يعزز الحجة لمزيد من التشديد النقدي.

انخفاض الدولار 0.5%

في الوقت نفسه، انخفض الدولار بنسبة 0.5% يوم الاثنين وتعقب انخفاضًا حادًا في عوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت بيانات التصنيع الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع إلى أن تشديد الشروط النقدية قد يكون له تأثير سلبي على الطلب، وأدى هذا إلى ظهور تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، وعوض الدولار بعض خسائره مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني.

توقعات بزيادة الدولار

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 113.42 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج «الماكرو» العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم التداول عند 117.41 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه

محلياً، سجل سعر بيع الدولار الأمريكي في كل بنوك القطاع الخاص المصري، 19.67 جنيه، بينما كان السعر أعلى في البنك المركزي المصري عند 19.69 جنيه، وأقل في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، عند 19.65 جنيه.