«مستثمري المشروعات الصغيرة»: المؤتمر الاقتصادي فرصة لجذب الاستثمارات

تتوجه الدولة المصرية حاليًا نحو التصنيع، ومن خلال الأدوات الإعلامية مثل المؤتمرات وغيرها يبرز المؤتمر الاقتصادي هذا الشق وأهميته من خلال دعوة الرئيس السيسي للاهتمام بالاقتصاد الحقيقي والعمل على تنفيذ الأهداف بخطط ورؤى واستراتيجيات واضحة ومدروسة على أرض الواقع.

«السقطي»: المؤتمر الاقتصادي أداة إعلامية يجب استغلالها للتسويق لفرص الاستثمار بمصر

من جانبه، قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ المؤتمر الاقتصادي أداة إعلامية من الدرجة الأولى يجب استغلالها للتسويق للاقتصاد المصري والجهود الرسمية في تحسين مناخ الاستثمار.

الفرصة سانحة لمصر الآن في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوطين الصناعة

وأضاف «السقطي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الفرصة سانحة لمصر الآن في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوطين الصناعة بسبب الأزمة العالمية الراهنة التي حملت العديد من الفرص مثلما جاءت بالكثير من التحديات والمعوقات، فعلى مستوى الفرص مصانع أوروبا توقفت عن التصنيع بسبب نقص الطاقة، وعند عقد مقارنة بسيطة نجد أنَّ مصر تتحول لمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي.

ضرورة توطين الصناعات في مصر والاهتمام بالصناعة التحويلية

وتابع: «السوق المحلي يفتقر لمدخلات الإنتاج المستوردة التي خلقت حاجة ملحة أيقظت ضرورة توطين الصناعات في مصر والاهتمام بالصناعة التحويلية وعدم الاعتماد على الخارج في استيراد مستلزمات الإنتاج، خاصةً أن مصر سوق كبيرة بها كافة عوامل النجاح لو توفرت الرغبة الحقيقية في ذلك».

كما استطرد: «مصر تحت المجهر دوماً والأضواء مسلطة عليها وعلى ما يجرى من تحولات جذرية بها، ويمكننا استغلال الظروف الحالية التي وفرتها الأجواء العالمية أفضل استغلال لتحقيق مزيد من النهوض الاقتصادي»، متوقعاً تخطي أي أزمة في ظل الإدارة الحالية غير المسبوقة في الأداء والتنظيم.

أكد أنَّ مصر على الدوام قبلة للاستثمارات العالمية بفضل الموقع الاستراتيجي والاستقرار الأمني والسياسي، ولكن في ظل الظروف العالمية من أزمة تضخم وقبلها أزمة الوباء العالمي انحسرت رؤوس الأموال قلليلاً عن السابق، وهو ليس ظرفاً خاص بمصر وحدها، ونتعافى في الوقت الحالي من آثار الأزمات العالمية المتتالية، مع توقعات بالتعافي التام قريباً، وأن تسير الدولة في اتجاه الاستعداد لمواجهة أية أزمة محتملة بالحفاظ على استقرارها المالي والنقدي الضروريان للنهوض بأي اقتصاد.