برلماني: توطين الصناعة يساهم في توفير العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية وإنما اتجاهًا عالميًا تتسابق فيه كل الدول باعتباره جزء هام من الاقتصاد العالمي.

إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات

وأضاف شلبي في تصريحات لـ «الوطن»، إن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات أمر طال انتظاره منذ عقود، والاهتمام الرئاسي في السنوات الأخيرة جعل توطين صناعة السيارات على رأس أولويات الحكومة، وبدأت في استقطاب الشركات العالمية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع شلبي: «أتمنى الإسراع في إنشاء المجلس، بصلاحيات كبيرة بعيدة عن الروتين الحكومي، وأن يدخل رجال صناعة السيارات ضمن تشكيله لأنهم أصحاب خبرات في هذا الصدد، بالإضافة إلى أننا نتوقع دعما حكوميا وتشجيعا لصناعة السيارات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع التوجه العالمي».

توطين الصناعة يساهم في نجاح استراتيجية الدولة ورؤية 2030

وأكد مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن توطين الصناعة يساهم في نجاح استراتيجية الدولة ورؤية 2030 والتي تستهدف زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات التي تتضاعف نتيجة عدم توطين الصناعة، وخفض نسبة البطالة، ولا شك أن العالم يتجه إلى توطين صناعة السيارات لما لها من عائد كبير سواء في استيعاب نسبة البطالة أو تصديرها إلى دور الجوار مثلما تفعل دولة مثل المغرب أو رواندا حاليا.

وأضاف أن توطين الصناعة يساهم في تحقيق دخل كبير من العملة الصعبة للدولة، واستقرار سعر الصرف والسياسات النقدية بشكل عام، مضيفا أن نجاح توطين صناعة السيارات في مصر سيتبعه نجاح في توطين الصناعات المغذية للسيارات وهي كثيرة جدا مثل صناعة الإطارات وغيرها.