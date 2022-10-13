خبير: المؤتمر الاقتصادي فكرة جيدة تؤكد حرص الدولة على دعم المستثمرين

يترقب المستثمرون ورجال الصناعة المصرية، وغيرهم من باقي دول العالم، المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسماع ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، والتوصل إلى حلول ومقترحات، تزيد من فرص الاستثمار والمستثمرين في مصر.

المؤتمر الاقتصادي خطوة جيدة جدا ومهمة للاقتصاد المصري

قال حسام عيد، خبير اقتصادي، تعتبر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد وتنظيم المؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، خطوة جيدة جدا، ومهمة للاقتصاد المصري، تزامنا مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، المترتبة على الأزمة الجيوسياسية الراهنة، والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي أثرت سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، ودفعت الدول إلى اتباع سياسات انكماشية للسيطرة وكبح معدلات التضخم، الذي شهد ارتفاع ملحوظاً متأثرا بالأزمة.

حرص الدولة على إزالة التحديات أمام المستثمرين

أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر الذي دفع الرئيس إلى الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد، يؤكد على الدولة المصرية، إزالة أي عقبات وتحديات أمام المستثمرين ورجال الصناعة، من أجل إحداث نمو وتطور في الصناعة المصرية.

المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لعرض جميع الملفات

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة، لعرض جميع الملفات المهمة التي تواجه الاقتصاد القومي، والتوصل إلى أفضل النتائج والتوصيات التي تدفع الاقتصاد المصري نحو النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث أهم العوامل التي تعزز وتزيد من الناتج القومي الإجمالي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد المنتجات محلية الصنع، وذلك لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

ملف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي

وتابع أنه سيكون ملف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، من أهم الملفات التي يناقشها المؤتمر الاقتصادي، لضمان استمرار الأداء الإيجابي والصعود لمعدلات نمو الاقتصاد القومي.

وفي ظل المخاوف الدولية من دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، يأتي هذا المؤتمر، كدفعة قوية للاقتصاد المصري، لتحقيق مستهدفات نمو مرتفعة، تتخطى وتفوق التوقعات، وذلك من خلال تخفيف حدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة، على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي.