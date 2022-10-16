القصة الكاملة لوفاة طبيب المنوفية أثناء العمل.. مات بأزمة قلبية

عاشت قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، ليلة حزينة عقب وفاة الشاب محمود عبد الوارث الطبيب بقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى منشية البكري العام، نتيجة إصابته بجلطة في القلب أثناء العمل في المستشفى، مما لاقي تفاعلا وحزنا شديدا بين الأطباء وأهالي محافظة المنوفية.

تفاصيل وفاة طبيب المنوفية

ذهب الدكتور محمود إلى المستشفي كعادته لإجراء الكشف على المرضي وفي الصباح شعر بغثيان وحرقان في صدره أخذ له مسكن ويستكمل عمله ظنا منه أنه لا يستدعي القلق، وبعد استلامه نبطشيته بساعات قليلة سقط على الأرض إثر جلطة شديدة في قلبه، ثم حاول الأطباء إنقاذه وإنعاش قلبه ليعود إلى الحياة بعد توقف قلبه مرتين.

وبسبب خطورة حالته الصحية تم نقل طبيب المنوفية إلى أكاديمية القلب في الدمرداش لمحاولة إدخاله العناية المركزة وإنقاذه، وبعد نقله لم يستمر ساعات حتى وافته المنية عن عمر يناهز الـ32 عاما، تاركا زوجته وطفلتيه الاثنتين في حالة من الانهيار والذهول على وفاته .

خلق طبيب المنوفية والتزامه

أكدت الدكتورة حنان البنا رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي منشية البكري العام، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه ترك بصمة كبيرة في الالتزام والإخلاص في عمله حتي آخر لحظة من حياته، حيث كان يمتاز بالسلوك وحسن المعاملة مع الجميع في المستشفي قائلة: «الدكتور محمود كنت يعتبره أخويا الصغيرة وحزنت عليه جدا لحظة وفاته وربنا يصبرنا على فراقه ويرحمه».

فيما قال محمد عرفة صديق الطبيب المتوفى في مستشفي السلام، أن صديقه كان دائم المساعدة لمن حوله طوال فترة حياته، حتى أحبه الجميع سواء في قريته أو في المستشفي لعدم التأخر في مساعدة أحد لا سيما إذا كان مريضا، حيث كان ملتزما بمواعيده وبعمله حتى توفاه الله أثناء العمل وسط حزن جميع الأطباء.