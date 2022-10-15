مستثمر مصري بلندن: «مصر من أكثر دول العالم أمانا في الاقتصاد»

قال أحمد لطفي، مستثمر مصري مقيم في لندن، إنه خلال مقابلته مؤخرا مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سها الجندي قد تحدث معها عن سبل الاستثمار في مصر، بعد ما شهدته البنية التحتية في الدولة المصرية مؤخرا، والتي تساعد في توطين الكثير من الصناعات التي ستحقق عائدا كبيرا على الدولة المصرية.

لطفي: المستثمرون دائما يواجهون عددا من المشكلات

وأضاف «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المستثمرين دائما يواجهون عددا من المشكلات سواء المصدرين منهم أو المنتجين، «اتكلمنا مع الوزيرة وطلبنا منها إنشاء صندوق استثماري خاص بالمستثمرين في الخارج أو الأجانب عموما اللي عايزين يستثمروا في الدولة المصرية، ومصر من أكثر دول العالم أمانا في الاستثمار والاقتصاد».

لطفي: إعفاء سيارات المصريين بالخارج فكرة ذكية

واستطرد: «المغتربون دائما بيكونوا عايزين يشوفوا عائد على الأموال أو المدخرات، وده كان مجمل الحوار مع وزير الهجرة مؤخرا، والحمد لله اتحقق الإعفاء الجمركي للمغتربين على السيارات وإمكانية نزول الأسرة بالسيارة بدون تحمل أعباء ضريبية، بمجرد ما يحط وديعة، ودي فكرة ذكية».

وأوضح أنه مع إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك فقد فرح الكثير من المصريين المقيمين في الدول الأجنبية، «الناس في أوروبا أو لندن بيعتبروا السيارة قيمة متناقصة وليست قيمة ادخارية، والمصريين فلوسهم بقت محفوظة كوديعة في البنوك المصرية»

وتابع: «أوروبا على كف عفريت، والكل خايف أن الحرب تقوم مرة واحدة بدون سابق إنذار، وأسعار فواتير الكهرباء والغاز والبنزين زادت بشكل كبير في بريطانيا وعدد من الدول الأجنبية الأخرى».

واختتم: «قدمنا مقترحا لتطوير صناعة وسياحة اليخوت في مصر، إحنا لا نستغل هذا الملف على أكمل وجه، وإحنا عندنا مشاكل ولازم نحلها علشان نستغل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ونستقطب رجال الأعمال الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لترك يخوتهم فيها، ويجب أن يكون الجو فيها مناسبا».