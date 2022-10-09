خبير: العقار استثمار آمن ومربح.. والطلب السنوي يبلغ 500 ألف وحدة

قال الدكتور أحمد هندي، المطور العقاري وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن التكنولوجيا الحديثة الذكية والمستدامة أبرز ما يميز المشروعات العقارية في السوق المصري، مؤكدا أن قطاع العقارات المصري والبناء والتشييد ظهر بشكل قوي خلال السنوات الأخيرة، وتوجد منافسة قوية وشريفة بين الشركات العقارية لتقديم الأفضل للمواطن في النهاية.

وأضاف «هندي»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري المصري في النهاية تصب في صالح العميل، وتفتح الباب أمام العقار المصري للمنافسة في الأسواق الخارجية وتدعيم منظومة تصدير العقار المصري للخارج.

العقار المصري ملاذ آمن ومخزن للقيمة

وأشار إلى أن العقار المصري ملاذ آمن ومخزن للقيمة دائما، لافتا إلى أن لجوء المواطنين إلى امتلاك العقارات كملاذ آمن إلى جانب استمرار ارتفاع الطلب رغم الظروف الاقتصادية مع حجم السوق الكبير.

وأوضح أن الأداء الجيد لمبيعات الشركات العقارية بالنصف الأول من العام الحالي يعود إلى لجوء المواطنين للاستثمار في العقارات خلال الشهور الماضية باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار، مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى وارتفاع حجم الطلب على السكن سنويا في سوق كبير مثل مصر حتى في حالة المرور بظروف اقتصادية صعبة.

احتياج لنصف مليون وحدة سنويًا

واختتم قائلا إن الإقبال على شراء العقارات سيظل كبيرا، مشيرا إلى أن هناك احتياج لنصف مليون وحدة سنويًا وما يتم تنفيذه نحو 300 ألف وحدة فقط، وبالتالي هناك عجز في نحو 200 ألف وحدة بشكل سنوي، وهذه إحصائيات رسمية من الجهاز المركزي للإحصاء، فضلا عن أن العقار يعد استثمارا آمنا ولذلك يلجأ له العميل بغرض الاستثمار خاصة في حالة الأزمات الاقتصادية.