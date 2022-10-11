مقرر لجنة الاستثمارات في الحوار الوطني: وضع سياسة استثمار محددة أولوية

قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة في الحوار الوطني، إن اجتماعات اللجنة استمرت خلال الأيام في عقد اجتماعاتها حتى تتوصل إلى القضايا المقترح مناقشتها، والمحاور الأساسية التي سيجر العمل عليها في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وذلك لوضع الأسس مع مقرري المحور الاقتصادي ونرى كيفية تقديم المحاور في أبسط صورة.

اجتماع اللجنة الخميس المقبل

وأضاف محسب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تلتقي اللجنة مع مقررين المحور الاقتصادي الخميس المقبل، لإرساء المحاور التي جرى التوصل إليها، ومن المقرر أن تضمن السياسية الواجب الاتفاق عليها في قطاع الاستثمارات العامة للدولة، وما هي المجالات التي على الحكومة وهيئتها المختلفة التركيز عليها أو الخروج منها، والمحور الثاني يتمثل في التحديد الواضح للجهات التي تقوم بالاستثمارات وتصنيفها كل في القطاع الخاص به سواء كان قطاع الاستثمار أو الأعمال، وما هي الهيئات التي تكون في حقيقتها تمثل هيئات حكومية.

وأوضح أنه عند الانتهاء من المحاور السابقة، سيجر مطابقة مخرجات الحوار مع وثيقة ملكية الدولة، وبناء عليه إما تتماشى المخرجات مع وثيقة ملكية الدولة، أو تتعارض معها بشكل ما، ويحتاج إلى تعديل، بالإضافة إلى مناقشة برنامج الحكومة وما يخص شركات القطاع العام تحديدا، ونحن نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن، وتقديم أفضل المقترحات للوصول إلى أحسن الحلول.

السبت المقبل آخر موعد لتلقي المقترحات

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن السبت المقبل آخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا والأسماء المشاركة في الجلسات من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين، حتى يتسنى بدء الجلسات.