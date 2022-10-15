اتحاد الصناعات: الدولة اتخذت خطوات جادة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة لحل المشكلات العالقة منذ سنوات ويأتي في مقدمتها البيروقراطية.

وأوضح «البهي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحل الأمثل والمأخوذ بها في العالم المتقدم لحل مشكلة البيروقراطية هي نظرية الثواب والعقاب، فيجب مكافئة الموظف المجد مع عقاب الموظف الذي يقصر في أداء دوره، كما أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية بهدف التحول الرقمي في مصر، كانت تهدف إلى التعامل عن بعد وعدم التلامس البشري فيجب أن تطبق بشكل جيد لأن المستثمر الأجنبي يتعامل مع أكثر من جهة.

وجود الضرائب لا تشكل عائقا في جذب المستثمرين

وأشار «البهي» إلى أن وجود الضرائب لا تشكل عائقا في جذب المستثمرين وزيادة الاستثمار، لأن كل مكان بالعالم يوجد به ضرائب، ولكن لابد من إدراك قيمة الوقت في التعامل مع المستثمر، لأنه لا يصح إصدار قانون للاستثمار، وآخر لإعطاء الرخصة بشكل فوري، ثم يستغرق الحصول على تراخيص المشروع 7 أو 8 أشهر.

وأوضح «البهي»، أن الدولة اتخذت خطوات كثيرة جداً لجذب وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، ولكن ينقص وجود الترويج الجيد لزيادة الاستثمار.

نحتاج إلى مزيد من التشريعات والقوانين

وتابع «البهي»: أننا نحتاج إلى مزيد من التشريعات والقوانين، فمؤخراً قام رئيس الوزاء بإعلان أن منح الأرض بحق الانتفاع وهذا قرار غير مسبوق ولم يحدث من قبل في مصر، لأن أكثر ما يستغرقه المستثمر من أموال تذهب لثمن الأرض، فهذا قرار جيد.

وتمنى «البهي»، أن يكون المؤتمر الاقتصادي القادم احتفالا وليس اجتماعا لإظهار المشاكل، لأن هذا يجعل المستثمر الأجنبي يهرب بأمواله ويقضي على فكرة زيادة الاستثمارات، فيجب حل المشاكل اولاً قبل مجيء المستثمر ومنها، إنهاء مشكلة التكدس الموجودة في خامات الإنتاج والعالقة حاليا بالجمارك، ويجب أن يكون هناك نوع من المرونة من جانب البنك المركزي في استخدام الدولار لدى المستوردين.

واختتم: مصر تمتلك قدرة وبنية تحتية عالية وغير موجودة تقريبا في المنطقة كلها من مواني وطرق وطاقة، ويجب التركيز على السوق الأجنبي والاستثمار الحميد لتوفير الدولار بصورة أكبر وعدم استنزاف الدولار الموجود في مصر.