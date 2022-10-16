أهم أحداث أسيوط في 24 ساعة: وفاة موظف ساجدا وإصابة 14 ومصرع وكيل مدرسة

شهدت محافظة أسيوط، على مدار الـ24 ساعة، العديد من الأحداث المختلفة التي كان أبرزها وفاة موظف بجامعة أسيوط ساجدا، ومصرع وكيل مدرسة دهسه قطار أثناء عودته من عمله، ومصرع شاب سقط من أعلى، فضلا عن إصابة 14 شخصا في حواث مختلفة وضبط 400 فرش حشيش و5 كيلو أفيون داخل سيارة نقل.

وفاة موظف ساجدا أثناء صلاة الفجر

استيقظ أهالي مدينة أسيوط والعاملون بالجامعة علي خبر وفاة خالد محمد كمال دسوقي، المدير المالي بإدارات المكتبات، ساجدا أثناء أداء صلاة الفجر بمسجد عمر مكرم المجاور للجامعة، الأمر الذي تداوله عدد كبير من المواطنين والذي يدل علي حسن الخاتمة، وخصوصا بره بوالدته العجوز.

مصرع وكيل مدرسة دهسه قطار

كما لقي شمس الدين محمد أحمد، وكيل مدرسة أولاد علي الإعدادية المشتركة بمركز أسيوط، مصرعه بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية قرقارص أثناء استقلاله دراجة بخارية أثناء عودته من عمله بالمستشفي.

مصرع شاب سقط في منور برج سكني

وشهدت مدينة أسيوط حالة من الحزن بعدما لقي طالب بكلية الحقوق مصرعه بعدما سقط من الدور السابع داخل منور برج سكني كان يسكن به بدائرة قسم ثان أسيوط.

وفاة عمدة قرية البارود شرق

وسيطرت حالة من الحزن علي قري مركز صدفا في أسيوط، بعد وفاة العمدة عبدالرحيم الشيمي عمدة البارود شرق، ورئيس اللجنة المجتمعية لمشروعات حياة كريمة، كونه من الشخصيات التي تسعي دائما للخير وحل مشكلات المواطنين.

إصابة 14 شخصا في 3 حوادث مختلفة بطرق أسيوط

وأصيب 14 شخصا في 3 حوادث وقعت بطرق أبوتيج - أسيوط الزراعي ومدخل محور مركز ديروط علي الطريق الزراعي وأمام قرية منشأة المعصرة بمركز الفتح وتم نقلهم إلي المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج.

ضبط 400 فرش حشيش و5 كيلوجرامات أفيون

ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز البداري في أسيوط، من ضبط سيارة نقل بكمين الزهري دائرة المركز يقودها سائق وبداخلها 400 فرش حشيش و5 كيلو أفيون اثناء قدومها من الإسماعلية لمحافظة سوهاج.