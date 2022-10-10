جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، حاجة الجامعة لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة بموازنة قسم التعليم، طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، لتلبية احتياجات الجامعة من القيادات من المؤهلين لذلك.

3 وظائف قيادية لمدير عام

ودعا رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، العاملين المؤهلين، ومن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقديم للاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم التي تدفع عجلة التقدم والتطوير بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة من كفاءات الهيكل الإدارى بالجامعة.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها، والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحاً أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وذكر أن الوظائف المعلن عنها بقسم التعليم جميعها في المستوى الوظيفي «مدير عام»، وهي مدير عام الدراسات العليا والبحوث، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأشار شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، أن المتقدم لشغل هذه الوظائف لابد وأن يكون مؤهلاً لشغل هذه الوظائف حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، والمعلنة على بوابة الوظائف الحكومية، موضحا أن المستندات المطلوبة من المتقدم تتضمن بيان حالة وظيفية يشمل مؤهلاته العلمية وتاريخه الوظيفي وآخر ثلاثة تقويمات للأداء، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته، واقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم لها وفقاً لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

وذكر أن الطلب يُقدم باسم الدكتور رئيس الجامعة على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للوظائف القيادية، في موعد غايته شهر من تاريخ النشر من 9 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2022.