رئيس جامعة أسيوط يجدد الثقة فى 4 وكلاء كليات.. منها التربية الرياضية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتجديد تعيين الدكتور عبدالحكيم رزق عبدالحكيم الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية الرياضية، وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

كلية التربية النوعية

كما تضمنت القرارات التي أصدرها رئيس جامعة أسيوط، خلال البيان الصادر عن الجامعة، تجديد تعيين الدكتور محمد جلال على الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة عام.

كلية تكنولوجيا صناعة السكر

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط قرار بتجديد ندب الدكتور صلاح فتوح أبو الوفا يوسف الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة، للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

كما شملت قرارات رئيس جامعة أسيوط تجديد ندب الدكتور طارق محمد أبو المجد آدم، الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.