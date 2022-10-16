«ضع بصمتك» مبادرة لمدرسة المناصرة الصناعية لتنفيذ أفكار طلاب بورسعيد

«ضع بصمتك» مبادرة لمدرسة المناصرة الصناعية المشتركة ببورسعيد هدفها أن يضع الطلاب بالمدرسة أفكار لتنمية وتطوير أنفسهم والحفاظ على البيئة المحيطة بهم والحث على التعليم وتفعيل روح الفريق والمنافسة بينهم ورفض التنمر.

لوحة إعلانات عليها أفكار الطلاب

وقال المهندس حسن شوقي مدير مدرسة المناصرة الصناعية المشتركة ببورسعيد إن مبادرة «ضع بصمتك» التي أطلقتها المدرسة بدأت بأول خطوة من خلال لوحة إعلانات معلقة بفناء المدرسة وكل طالب يقترح فكرة لتطوير نقسه وما يفكر فيه ويشارك زملاءه في هذه الفكرة لتنفيذها خاصة أنه معروف عن بعض طلاب الثانوي الصناعي أنهم غير مهتمين بالعلم والمعرفة ويضع الطلاب المشاركين في الفكرة اسمهم وبصمة يدهم وبذلك ننمي روح الفريق في العمل ورفض التنمر وزرع روح الاعتماد على النفس والعمل الجماعى وكيفية مساعدة الآخرين وزرع روح الانتماء وحب الوطن داخل هولاء الطلاب.

الزراعة ورفض التنمر ومحو الأمية

وواصل: «تلقينا أفكارا من الطلاب تضمنت ماسورة تقطير لزرع محيط المدرسة ضمن وطن أخضر نعيش فيه ببورسعيد وآخرين فكروا في تعليم زملائهم القراءة والكتابة لأن للأسف بعضهم وصل للمرحلة الثانوية دون تعليم».

وفكر آخرون في عمل حملات توعية ومحو أمية للمجتمع المحيط بالمدرسة وهي قرية المناصرة وذلك بعد موافقة المهندس هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني.

كما طالب بعضهم بعمل محاضرات لرفض التنمر وبالفعل نظمت إدارة التوجيه والإرشاد محاضرات خاطبت نفسية الطلاب وتعديل سلوكهم ورفض التنمر.

وأوضح أن الهدف من مبادرة ضع بصمتك عمل استطلاع رأي بين الطلاب واكتشاف أفكارهم والارتقاء بمستوي المدرسة للأفضل وخلق روح التعاون ودعم العمل الجماعي بين الطلاب والمدرسين والعمال والإداريين والمساهمة في تعزيز روح المسؤولية لدي الجميع ومساندة وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة صحية ودراسية ونفسية للطلاب لترك أثرا مستداما على المجتمع وتنمية روح المنافسة الإيجابية بين كل فرد بالمدرسة وتنمية السلوك البيئي لدي الطلاب داخل المدرسة وخارجها والتركيز وتفعيل القيم الأخلاقية داخل ورش العمل.