تسليم 20 ألف متر لبناء مدرسة ثانوية صناعية ومجمع مدارس في الدقهلية

تسلمت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم، قطعتي أرض تبلغ مساحتهما أكثر من 20 ألف متر مربع، الأولى على مساحة 4 أفدنة بما يعادل 17 ألف متر، والأخرى على مساحة 3150 مترا، لبناء مدرسة ثانوية صناعية متطورة، ومجمع مدارس ابتدائي وإعدادي بـ«عزبة12»، بمركز بني عبيد، لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، والدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعاطف فؤاد ونبيل أبو المعاطي وإيمان عبد الرحمن نواب رئيس المركز، والسيد منصور، رئيس الوحدة المحلية باليوسفية، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية، والزراعة.

صرح تعليمي جديد في بني عبيد

وقالت رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في بيان، إن هذه المدارس الجديدة تعد صرحا تعليميا جديدا بالمدينة، لاستيعاب زيادة عدد التلاميذ، مشيرة إلى أنه سيتم فرش المدارس بأحدث المعدات والتجهيزات عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وأضافت، أن بناء هذه المدرسة الفنية الصناعية المتطورة ومجمع المدارس الابتدائي والإعدادي، يسهم في زيادة نسبة إقبال الطلاب وأولياء الأمور، وإحداث تغيير كبير في سلوكيات طلاب التعليم الفني.

الارتقاء بالتعليم الأساسي والفني

وأشارت إلى أن تلك الخطوة من شأنها تأتي ضمن الخطة الموضوعة من الدولة بالارتقاء بالتعليم الأساسي والفني، لمواكبة سوق واحتياجات العمل في مختلف المجالات، وخفض نسب زيادة كثافة الطلاب بالفصول للنهوض بالعملية التعليمية.