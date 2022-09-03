إصابة 3 معلمين إثر نشوب حريق في مدرسة صناعية بالمنيا

أصيب 3 مدرسين إثر نشوب حريق في قسم الصيانة الميكانيكية داخل المدرسة الثانوية الصناعية الفنية بحي غرب مدينة المنيا، وجرى نقلهم لقسم الحروق بمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة من نقطة شرطة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، تتضمن نشوب حريق داخل المدرسة الصناعية الفنية الثانوية نظام 3 سنوات.

إصابة 3 مدرسين بحروق

وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ والإسعاف ورجال الأمن، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده وفصل التيار الكهربائي عن المدرسة كإجراء احترازي، وبالفحص تبين نشوبه داخل قسم الصيانة الميكانيكية، ما أسفر عن إصابة كل من «سامي جيد»، 57 عاماً، «عبدالعزيز عطا»، 58 عاماً، «ياسر صلاح»، 23 عاماً، وجميعهم معلمون بالمدرسة ذاتها، ويقيمون بمدينة المنيا، وتنوعت الإصابات بين حروق من الدرجة الأولى والثانية بالذراعين والساقين بنسب متفاوتة، كما تسبب الحريق في احتراق بعض المحتويات داخل قسم الصيانة، وجارٍ حصر قيمتها المادية بمعرفة لجنة مختصة من مديرية التربية والتعليم.

التحريات الأولية: نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي

تم نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، كما تم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب نشوب الحريق، حيث رجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.