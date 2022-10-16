رئيس نادي بلطيم: إصابة 5 لاعبين في أحداث مباراة الدلنجات بالقسم الثالث

كشف صلاح الدويك رئيس مجلس إدارة نادي بلطيم الرياضي، في محافظة كفر الشيخ، أنه فوجئ عقب انتهاء مبارة فريقه أمام الدلنجات، بمحافظة البحيرة في دوري القسم الثالث، بدخول الجماهير أرض الملعب اعتراضًَا على تعادل فريقه في الوقت القاتل عقب توقف اللقاء لمدة 30 دقيقة.

توقف المباراة

وأشار الدويك في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تزاحم الجمهور أدى لتوقف المباراة لمدة نصف ساعة، ثم غادر حكم المباراة من أرضية الملعب لما يحدث من قبل جماهير الفريق المنافس، ولكنه قد عاد مرة أخرى لأرضية الملعب لمدة دقيقة ونصف ثم أطلق صافرة نهاية المباراة.

أحداث عقب انتهاء المباراة

وقال: «جميع لاعبينا قد غادروا الملعب بعد التعدي عليهم من قبل الحضور من الجماهير والمتواجدين أثناء إقامة المباراة مما أدى لإصابة لاعبين وإداريين من قبل فريقنا لنادي بلطيم حيث أصيب كل من، السيد شرف، من الجهاز الإداري للفريق بإصابات متفرقة بالجسم، والسيد النبوي مسؤول مهمات الفريق، مصاب بإصابات متفرقة بالجسم وكدمات، ومحمد فوزي أحد لاعبين الفريق، وأحمد الشيخ، وأشرف شبانة، بكدمات وجروح».

تقرير مراقب المباراة

وأوضح رئيس نادي بلطيم أنهم لم يحرروا محضرا بالواقعة وينتظرون تقرير مراقب المباراة عما وقع على لاعبيهم من تعدي من قبل الجمهور والمتواجدين في أرضية المباراة كذلك ينتظر تقرير رئيس لجنة مسابقات وجه بحري عما جري في أحداث المباراة ، مشيراً إلى أن لعب كرة القدم هي لعبة أخلاق ورياضة وما حدث خلال أحداث المباراة أمر مؤسف للغاية.