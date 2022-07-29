اختتام فعاليات دوري كرة القدم للمدارس المؤهل لبطولة شمال إفريقيا

اختتمت فعاليات دوري إفريقيا لكرة القدم للمدارس والمؤهل لبطولة شمال إفريقيا، مساء أمس الخميس، والذي أقيم تحت رعاية كلاً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الفائزة، مشيرًا إلى أنها خطوة بناءة في الاهتمام بالرياضة المدرسية، خاصة أن الحدث يقام في نسخته الأولى، وسيتم تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم للفوز ببطولة شمال إفريقيا، والتي ستقام لأول مرة بمصر في أواخر شهر سبتمبر القادم.

تدريب الفرق أربعة أيام في الأسبوع

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن مشوار البطولة لم ينته بعد وأنها البداية، ولابد من التركيز على المرحلة القادمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيتم الاهتمام بتدريب الفرق الفائزة والتي تأهلت لبطولة شمال إفريقيا، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب الفرق أربعة أيام في الأسبوع من خلال مدرب باتحاد الكرة، وسيتم توفير كافة الإمكانات للفوز ببطولة شمال إفريقيا.

وأقيم نهائي البنات بين مدرسة ماجدة الصيرفي (محافظة البحيرة) ومدرسة سوادة الإعدادية (محافظة الشرقية) وفازت مدرسة ماجدة الصيرفي الإعدادية.

وأقيم نهائي البنين بين مدرسة النوبارية الإعدادية (محافظة البحيرة) ومدرسة سوادة الإعدادية بنات (محافظة الشرقية)، وفازت مدرسة سوادة الإعدادية بنين (محافظة الشرقية)، وفاز بكأس اللعب النظيف محافظة الشرقية.

علام يكرم الفرق ويسلمهم الميداليات والكؤوس

وكرم الدكتور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الفرق وتسليم الميداليات والكؤوس بحضور كلاً من الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتورة زهرة سليم مسئول النشاط بالاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والأستاذة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور أحمد حسان مدير عام التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وتم اختيار الطالبتين إسراء الهيش عبد الرحمن، ومريم محمد حسان (محافظة الشرقية) لمستواهم المتميز وموهبتهم.

جدير بالذكر أن فعاليات البطولة نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضية المدرسية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس 28 يوليو 2022 بمركز شباب الجزيرة.