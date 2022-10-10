محافظ كفر الشيخ: توعية الشباب بقضايا السكان وتسويق منتجات المشروعات

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بكفر الشيخ بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور إسلام طه، معاون المحافظ للتطوير والاستثمار وشؤون المجتمع.

وخلال الاجتماع جرى عرض تقرير منتصف المدة من الاستراتيجية القومية للسكان بكفر الشيخ 2015 - 2030م، والتداخلات في الخطة السكانية السنوية 2022 - 2023 من الأنشطة السكانية.

إعداد خطة الأنشطة السكانية الريع سنوية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعداد خطة الأنشطة السكانية الريع سنوية تتضمن الأماكن والتواريخ تُغطى القرى الساحلية بسيدي سالم، والبرلس والحامول، والتركيز على الفئات المتزوجة، وتوعية الشباب بمراحل التعليم الفني بقضايا السكان.

تنفيذ أنشطة الخطة السكانية بالتنسيق مع القومي للسكان

كما وجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن مع الجهات التنفيذية بالتعاون، لتنفيذ أنشطة الخطة السكانية بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان ووحدة شؤون المجتمع، والتركيز على المشروعات والمعارض في التسويق للمنتجات، وإشراك وحدة أيادي مصر، وإدارة مشروعك في التسويق، وتوعية السيدات المستفيدات من ذلك.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر غ، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عزت سلامة، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة نجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.