معلومات عن «قصر النخبة» بالكونغو.. يمنع دخوله أصحاب البشرة السمراء

يعد ميدان «قصر النخبة» من أقدم الميادين في الكونغو الديمقراطية، فعمره يرجع إلى الاحتلال البلجيكي هناك، وكان يمنع دخوله لأصحاب البشرة السمراء.

مكان للمفكرين والطلاب

كشف ميشيل كوبيا، صحفي كونغولي، قصة ميدان «قصر النخبة»، قائلا إنه كان يزور هذا القصر صفوة الناس من المفكرين والطلاب البلجيكيين، في حين يحظر دخول أصحاب البشرة السمراء، وكان ياتي المفكرون ليلا ونهارا إلى هذا القصر لقراءة بعض الكتب، وذلك بحسب لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف.

وأضاف «كوبيا» أن قصر النخبة هو المكان الأشهر في كينشاسا، ويمنع دخول عامة الشعب، لأنه مكان لقراءة الكتب وتعلم الكثير من المعلومات عن جميع أنحاء العالم، وكان مكانا للطلاب وللبلجيكيين الذين استعمروا الكونغو الديمقراطية فقط.

فعاليات ومهرجانات ثقافية

ولفت إلى أنه بعد انتهاء الاحتلال حافظت الدولة على الإرث الثقافي البلجيكي الذي خلفه الأجداد، وفي يومي الأحد والإثنين ينظمون الفعاليات والمهرجانات الثقافية للطلاب من المدارس والجامعات، ليعرفوا المزيد من المعلومات عن تاريخ كينشاسا أو جومبيه كما يطلق عليها بالفرنسية، وبعض الثقافات والشخصيات التي تعيش هنا.

وأوضح أن الميدان يطل على مقر المكتب الرسمي لرئيس الوزراء والقصر الرئاسي، إضافة للعديد من المدارس والجامعات، وبالتالي يتواجد في هذا المكان صفوة الناس.