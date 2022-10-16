استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني يدعى أحمد محمد شملاوي «30 عاما»، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها ظهر أمس السبت، برصاص جنود إسرائيليين في «قراوة بني حسان» غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة

وفي وقت سابق، أصيب 5 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في «قراوة بني حسان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اندلاع المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ«قراوة بني حسان»

من جانبه، قال رئيس «قراوة بني حسان»، إبراهيم عاصي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي الفلسطينيين.

إطلاق الرصاص الحي

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أسفر عن إصابة 5 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي بينهم اثنان بالصدر، وصفت بالحرجة، والعشرات بالاختناق.

وفي قوت لاحق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إطلاقا للنار قرب مستوطنة في الضفة الغربية كان بلاغا كاذبا من مستوطن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال، أعلن في وقت سابق، وقوع إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.