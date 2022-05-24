عاجل .. وزير الدفاع يغادر إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة اليوم، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متجها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الأفريقية الشقيقة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين، وتأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية.