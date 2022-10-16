الزمالك في التصنيف الثاني بدور المجموعات الأفريقي.. وصدام محتمل مع الأهلي

تأهلت 9 أندية حتى الآن إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن انتهت 9 مباريات في إياب دور الـ32 من البطولة، وتتبقى 7 فرق تتصارع من أجل التأهل وإكمال عقد دور المجموعات.

الزمالك في التصنيف الثاني لدوري أبطال أفريقيا

وأصبح بشكل رسمي الزمالك في التصنيف الثاني في قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تأهل 4 أندية من الكبار، أصحاب التصنيف الأول، وهم: الأهلي المصري، الرجاء المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، وينتظر الوداد المغربي مواجهته اليوم ضد ريفرز النيجيري.

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