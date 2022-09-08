«العربية للتصنيع» تبحث تلبية احتياجات المشروعات التنموية في مالاوي

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في أفريقيا، وذلك خلال زيارة وفد عسكري، برئاسة قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوي.

المشروعات التنموية

وشهد اللقاء، بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية مالاوي، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

تعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوي، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر الشقيقة، في المجالات الصناعية والتنموية كافة، مشيرا إلى أنّ التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، يأتي في إطار تعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.