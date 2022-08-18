«العربية للتصنيع» تبحث تعزيز التعاون في المجالات الصناعية مع جمهورية القمر

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

جاء هذا خلال زيارة وفد عسكري، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بجمهورية القُمُر المتحدة، حيث جرى بحث تعزيز آليات التعاون والتستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية القُمُر، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد رئيس هيئة الأركان بجمهورية القُمُر المتحدة، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر الشقيقة في جميع المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا إلى أنّ التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، يأتي في إطار تعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.