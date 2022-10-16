البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ28.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة آجال مختلفة لصالح وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 28.5 مليار جنيه لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022 - 2023.

طرح أذون خزانة آجال متعددة

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أمس، عزمه طرح أذون خزانة آجال متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى 28.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي في إدارة طروحاتها وإصداراتها من أذون وسندات الخزانة على مدار العام المالي الجاري 2022 - 2023، واستخدام حصيلة الطروحات في الإنفاق على بنود الموازنة، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وأوضح البنك المركزي المصري عبر الموقع الرسمي أنه سيطرح أذون خزانة أجل 91 يومًا (تستحق السداد بعد 91 يومًا) بقيمة 8 مليارات جنيه، إضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 20.5 مليار جنيه صباح اليوم الأحد الموافق لـ9 أكتوبر 2022.

إصدار سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية

وتسد وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر محلية وأجنبية أبرزهم إصدار سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية أو إصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو التمويلات والقروض من المؤسسات المالية الدولية