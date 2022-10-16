وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، جولة تفقدية؛ لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى «جمصة / المنصورة الجديدة» بطول 40 كيلومترًا، إذ نفّذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترًا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات؛ لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة، إضافة إلى إنشاء 18 كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة.

رفع كفاءة الطريق الرئيسي

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل، ويشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترًا بعدد 3 حارة مرورية في كل اتجاه كما تابع الوزير تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 متر اتجاه بلطيم، وحيث يجرى حالياً رفع كفاءة الطريق الرئيسي بإستخدام تقنية إعادة تدوير الرصف FDR.

وأشار وزير النقل إلى أنه جارٍ العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كيلومترا إضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كيلومترا، و5 حارات في كل اتجاه، مضيفًا أنه تم الانتهاء من كوبري الكيلو 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد في اتجاه دمياط.

الصيانة الدورية للكباري

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بالصيانة الدورية للكباري القائمة؛ لتحمل الاحمال المرورية الواقعة عليها وسرعة التغطية بالرصف الأسفلتي للمسافات التي يتم كشطها بالطريق والنظافة، وإزالة الأتربة وصيانة واستكمال العلامات الإرشادية والتحذيرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية وفي اطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل؛ لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر، لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط «دمياط - بورسعيد - الإسكندرية»، ويمر بـ7 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.