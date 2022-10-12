وزير النقل يتفقد مشروع مونوريل شرق النيل

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع مونوريل شرق النيل، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات في المحطات، ووجه بضرورة إعادة الوضع إلى أصله بعد الانتهاء من أعمال المشروع.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها اللواء شريف ليل، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ المشروع سواء الأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية، مع مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية وتركيب الكمرات في المسار والمحطات والتحويلات، والبدء في تركيب بعض المكونات الكهروميكانيكية.

وصول عدد 11 قطار

كما تابع الوزير معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول عدد 11 قطار أخرهم فى 23/9/2022 من إجمالى عدد 40 قطار سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) وجاري إستكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي يتم توريدها تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

الوزير يطلع على مخطط التشغيل التجريبي لقطارات المونوريل

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدان والتي تضم 13 مبنى واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال بالورشة (الأعمال المدنية – الأعمال الكهروميكانيكية)، كما اطلع الوزير على مخطط التشغيل التجريبي لقطارات المونوريل من قبل شركة الستوم العالمية وفي ختام جولته شدد الوزير على الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة والاعمال الانشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022 .

حث جميع العاملين بضرورة بذل أقصى الجهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع

كما وجه الوزير جميع العاملين بالمشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جدير بالذكر أن مشروعات المونوريل تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع.

المشروع يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب

ويتم تنفيذ المونوريل بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل اي اجزاء من الشارع الامر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع كما انه من اهم مميزات المونوريل انه صديق للبيئة وامن وسريع ولا يصدر اي ضوضاء اثناء التشغيل ‏