«النقل»: انتهاء تطوير 599 مزلقان سكة حديد وتحويلها للعمل إلكترونيا

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من تطوير 599 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120 مزلقانًا، وتحويلها للعمل إلكترونيًا، مطالبًا قائدي المركبات والمواطنين بالالتزام الكامل بتعليمات السكك الحديدية بالمرور عبر مزلقانات السكة الحديد، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، وسلامة حركة مسير القطارات، موضحًا أن جميع المزلقانات ستعمل بشكل أوتوماتيك.

تطوير مزلقانات السكة الحديد

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية، تواصل العمل الجاد من أجل الانتهاء من تطوير وتحديث جميع مزلقانات السكة الحديد وتحويلها للعمل إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه جرى توريد 110 جرارات جديدة من إجمالي 260 جرارًا، وإعادة تأهيل 48 جرارًا من إجمالي 172 جرارًا، وذلك لرفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب يوميًا في عام 2014 إلى مليون و500 ألف راكب يوميًا في عام 2024، موضحًا أن الهيئة ليس لديها أي عربة قطار قديمة تعمل على القضبان.

تعاقدنا مع تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات كاملة بعربات مكيفة، مؤكدًا أنه جرى وصول أول قطار، وبدء التشغيل التجريبي له، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، للحد من حوادث القطارات والقضاء على التأخيرات.

البوابات الإلكترونية في المحطات حدت من تهرب الركاب من الأجرة

وأشار وزير النقل، إلى أنه جرى تركيب بوابات إلكترونية في 5 محطات رئيسية، وأن هذه البوابات حدت من تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مؤكدًا أنه لن يتم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون دفع الأجرة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل القطارات والمحطات.