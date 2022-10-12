«النقل»: الانتهاء من تطوير 178 محطة قطارات لرفع مستوى الخدمة للركاب

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تطوير منظومتها الأساسية لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث جرى الانتهاء من تطوير 178 محطة سكة حديد، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، موضحا أنّ العمل يسير على قدم وساق لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل.

تطوير محطات السكة الحديد بالقاهرة والإسكندرية

وأضاف وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ من بين محطات السكة الحديد التى تم تطويرها، هي «مصر» بالقاهرة، و«مصر» بالإسكندرية، وجرى توريد ماكينات جديدة لصيانة وتجديد قضبان السكك الحديدية، كما جرى تصنيع وتوريد 131 عربة بضائع من إجمالي 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وتوريد 75 عربة نقل غلال، وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة، لرفع طاقة نقل البضائع من نحو 4 ملايين طن سنويا في عام 2014 إلى 13 مليون طن سنويا عام 2024.

خطة شاملة لتطوير السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية، تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، عبر تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتطوير وتحديث القضبان ورفع وتحسين وتجديد المحطات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، للحد من حوادث القطارات، قائلا: «لا يوجد أى قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد».