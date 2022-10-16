أخبار روسيا وأوكرانيا.. احتدام القتال في دونيتسك ولوجانسك

تشهد الأوضاع في أوكرانيا إحتدام القتال على الأرض بين القوات الروسية والأوكرانية، وقصفت القوات الأوكرانية منطقة دونيتسك بـ3 صواريخ من طراز هيمارس، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

ويشتد القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، في إقليمي دونيتسك ولوجانسك الشرقيين المتاخمين لروسيا، وقالت إدارة مدينة دونيستك المدعومة من روسيا يوم الأحد، إنّ قصف القوات الأوكرانية دمّر مبنى الإدارة في مدينة دونيتسك، ولم يصدر رد فعل فوري من أوكرانيا على الهجوم على المدينة الشرقية، عاصمة منطقة دونيتسك والتي تسيطر عليها القوات المدعومة من روسيا، وفقا لصحيفة «جارديان».

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى

وأعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في وسط وجنوب وشرق البلاد، كما تشمل حالة التأهب جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك العاصمة كييف، فيما شهدت أخبار روسيا وأوكرانيا، إعلان وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ «أنغارا-1.2» الفضائي الروسي الخفيف حاملا قمرا اصطناعيا من مطار «بليسيتسك» الفضائي العسكري شمالي غربي روسيا.

الرئيس الأوكراني: الوضع صعب شرقي البلاد

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ الوضع في شرق أوكرانيا هو الأصعب بالقرب من بلدة باخموت، بعد أيام قليلة، من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، في خطابه اليومي، مساء أمس: «لا يزال هناك وضع خطير للغاية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك" في دونباس،أصعبها قرب باخموت كما في الأيام السابقة، ما زلنا نحتفظ بمناصبنا».