توريد 18 ألفا و458 طن أرز شعير في 21 موقعا بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توريد 18 ألفا و458 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

غرفة عمليات لمتابعة توريد المحصول

وأكد «الهابط»، في بيان له، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

صرف مستحقات المزارعين والموردين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح يوم الأحد 18 ألفاً و458 طن أرز شعير.