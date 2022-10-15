هطول أمطار في كفر الشيخ وطقس أوروبي

هطلت أمطار مساء اليوم السبت على مدن وقرى وسواحل محافظة كفر الشيخ، وسط وجود كثيف للغيوم في السماء، كما نشطت الرياح الغربية الشرقية على سواحل البرلس، بينما سادت حالة من الجو المسحوب بالبرودة ليلاً في طقس مشابه بالمناخ بالدول الأوروبية، كما ارتفعت أمواج البحر الأبيض المتوسط لأكثر من مترين ونصف بما ينظر بناقوس خطر على حركة الصيد مساء اليوم.

طقس أوروبي

وكانت غرفة عمليات الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية أن غداً يوم ممطر في محافظة كفر الشيخ وبسواحلها أمطار خفيفة ومتوسطة بنسبة 70%، وهو الأمر الذي جاء مبكراً بساعات من خلال سقوط الأمطار على عدد من قرى ومدن المحافظة خاصة الساحلية منها.

تأثير حالة الطقس

الجدير بالذكر، أن موجة الطقس التي بدأت مساء اليوم والتي تضرب سواحل البرلس، والمراكز، والمدن، قد تؤثر سلباً على حركة الصيد بمياه البحر المتوسط، حيث تمتد سواحل المحافظة على مياه البحر بطول 118 كيلوا متراً والتي تعد أطول سواحل مطلة على البحر المتوسط بين محافظات مصر.