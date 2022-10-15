محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى لتقلبات الطقس غدا

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى على نطاق قرى ومدن المحافظة، وكذلك داخل جميع القطاعات الحكومية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في حال سقوط أمطار غداً الأحد بالمحافظة، وخاصة منها المدن الساحلية الواقعة على سواحل مياه البحر الأبيض المتوسط.

توجيهات لرؤساء المدن

بينما كلف اللواء جمال نور الدين المحافظ، مدراء المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة وعبر الطريق الساحلي الدولي ببلطيم، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

غرفة الأزمات والكوارث

بينما وجه المحافظ، غرفة الأزمات والكوارث بالتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت المحافظة قد أجرت بيانا عمليا لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة كل القطاعات والأجهزة التنفيذية.

كما يهيب محافظ كفر الشيخ بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، وخاصة الطريق الدولي الساحلي وروافده، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور، وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار.

وكذلك تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طوارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 0473220792.