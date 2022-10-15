«جنايات كفر الشيخ» تحيل أوراق سائق متهم بقتل صهره لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثالثة»، اليوم السبت، أوراق سائق متهم بقتل صهره إلى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن أخذ الرأي الشرعي بشأن عقوبة إعدامه، كما حددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر نوفمبر 2022 للنطق بالحكم في القضية.

وصدر أمر إحالة المتهم بالقضية لفضيلة المفتي برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي وإيهاب فؤاد شعبان، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور معتز محمد الغازي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 38975 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 4260 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

أحداث القضية في 2021

وترجع أحداث القضية عندما أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهم «م .ع»، 37 عاما، يعمل سائق ويقيم بعزبة القزاز التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في تاريخ 12 ديسمبر 2021 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، قتل المجني عليه شقيق زوجته «إ. ص» عمداً مع سبق الإصرار.

أمر إحالة المتهم

وتبين من خلال أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ في القضية رقم 38975 لسنة 2021 جنح مركز سيدي سالم والمقيدة برقم 4260 لسنة 2021 جنايات كلي كفر الشيخ، بأن المتهم ويدعى «ر. م»، 37 عاما، عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه شقيق زوجته ويدعى «إ. ص»، عمداً مع سبق الإصرار، وذهب يبحث عنه، وأعد لتنفيذ جريمته سلاح ناري «كباس خرطوش» وأخفاه بداخل مركبته لإتمام جريمته على النحو المبين في أمر الإحالة.

كما تبين أيضاً من أوراق القضة أن المتهم استوقف المجني عليه ثم نزل من مركبته التي كان يستقلها دراجة نارية، بزعم الحديث مع المجني علية فاستجاب له ليعود المتهم إلى دراجته النارية «توك توك» الخاص به، واستخرج منه سلاحا ناريا وأشهره في وجه المجني عليه ليطلق علية عياراً نارياً أسفر عن تهشم الجبهة اليسرى من وجهه ثم سقط أرضاً غارقاً في دمائه، ليحدث به إصابته التي نتج عنها وفاة المجني عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ قد ألقت القبض على المتهم، وتم التحقيق معه وإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ التي أصدرت حكمها المتقدم.