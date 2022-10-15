الحوار الوطني ينهي مرحلة التحضيرات.. ويستعد لجلسات علنية للمحاور الثلاث

يصل قطار الحوار الوطني إلى محطته الأخيرة التحضيرية، اليوم، وذلك بعد أن أعلن مجلس الأمناء أنَّ اليوم آخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين.

محطات الحوار الوطني

ووصل الحوار الوطني إلى هذه المحطة بعد عدة محطات كانت بدايتها في 26 أبريل الماضي، عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، القوى والرموز السياسية والشخصيات العامة بعقد حوار وطني يضم جميع الأطياف.

ولاقت الدعوة ترحيبًا وصدى واسع على الساحة السياسية بين مختلف الأطياف الحزبية والشبابية، وكُلفت الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار الوطني بدور مهم في يتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتمّ مناقشته.

وبدأ الحوار الوطني في مطلع يونيو بالإعلان عن اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجستية والتنظيمية. وبعدها بأيام قليلة تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا من كل القوى السياسية والنقابية.

10 جلسات تحضيرية

وبعد 10 اجتماعات تحضيرية للحوار الوطني، أنجزت خلال تحديد 3 محاور رئيسية للحوار وهي «السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، واختيار المقررين والمقررين المساعدين لتلك المحاور، وكذلك تشكيل لجان فرعية لكل محور يرأسها مقرر ومقرر مساعد.

واستقر مجلس الأمناء على الانعقاد الدائم للمجلس، وقرر عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي وليس على التوالي، بواقع 3 أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من الأسبوع ذاته لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتمّ إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.

عضو أمناء الحوار الوطني: لابد من مساحات مشتركة بين المشاركين

من جهتها، أكدت النائب أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني يشمل كل المواطنين بكل مقترحاتهم حتى وإن لم يكن لهم انتماء حزبي.

واستكملت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه لا بديل عن إيجاد مساحات مشتركة بين المشاركين في الحوار الوطني وأن يكون هناك الرأي والرأي الاخر، موضحة أنَّه لا يوجد أي ملف يشغل بال العامة من المواطنين إلا وسيتطرق إليه الحوار الوطني.