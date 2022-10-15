«التنسيقية» تطلق سلسلة صالونات لمناقشة أبرز القضايا المنتظرة في الحوار الوطني

تجري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سلسة نقاشات ضخمة بين الأحزاب وجميع القوى الوطنية والنقابية بشأن أهم القضايا والملفات التي تطرح في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهم القضايا والموضوعات التي يناقشها الحوار الوطني

وتعقد التنسيقية عدة صالونات وجلسات نقاشية حول أهم القضايا والموضوعات التي يناقشها الحوار الوطني بحضور جميع ممثلي أطياف الشعب المصري، وتتصدر ملفات الاقتصاد والسياسة اهتمام الصالونات.

أسعار الطاقة العالمية

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون الأول، الثلاثاء المقبل، بعنوان «كيف نواجه ارتفاع الأسعار والتضخم محليا ودوليا؟»، ويناقش الدين العام، وكيفية تفادي أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وسبل تشجيع وجذب الاستثمار إلى مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ويفتح الصالون الثاني، ملف حقوق الإنسان، وإسهامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الملف، وتعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، وتبصير المواطنين بحقوقهم فور ضبط أي منهم.

وتتوالى الصالونات لفتح حوار عام بين قادة الأحزاب والقوى السياسية حول قوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، ومناقشة الحق في الحرية الشخصية.

وخلال عقد الصالونات، يتولى فريق من التنسيقية متابعة آراء وتعليقات المواطنين والمتابعين لعرضها على الضيوف ومناقشتها داخل الصالونات، إذ يكون المواطن والمتابع صانعًا ومشاركًا في التوصيات.

ويأتي ذلك إيمانا من التنسيقية بأهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد الصف والاصطفاف حول المصالح الوطنية دون إقصاء لأي تيار أو قوى سلمية.