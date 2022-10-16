قانوني يوضح مصير شخصين انتحلا صفة «رجل شرطة» لسرقة المواطنين بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مواطن بعد انتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحدث أشرف ناجي المحامي بالنقض، عن العقوبة المتوقعة للمتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

وأضاف "ناجي" أن القانون شرع عقوبات رادعة لانتحال صفة الغير، سواء كانت عسرية أو ملكية، لغرض السرقة والنصب والاحتيال، كما نص القانون بالمواد 155 و156 و15، بأن العقوبة تكون بالحبس والغرامة لكل من "انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه الزي العسكري أو الشرطة".

وأوضح المحامي أنه وفقًا لنص المادة رقم 155، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، "لكل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف".

وأشار "ناجي" إلى أنه يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو في أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة، وذلك لكل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق"، وذلك وفقًا لنص المادة رقم 156.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا بفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخصين بعد أن انتحلا صفة فردي شرطة بغرض سرقته، وسرقة المواطنين بشوارع المطرية، وذلك بطريقة استيقافهم وتفتيشهم، لكن أحد الضحايا شك في أمرهما، وتمكن والأهالي من ضبطهما وتقديمهما لقسم الشرطة.

وعقب التحريات وبمواجهتهما اعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة، وذلك بغرض سرقة المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.