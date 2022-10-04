السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الوصول تجنبا لـ«الغرامة»

ناشدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، الركاب، بالاحتفاظ بالتذاكر حتى محطة الوصول، للسماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية في المحطات، أو بعد إطلاع الكمسارية الموجودين على أبواب المحطات عليها، لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات، تجنبا لدفع الغرامة وحفاظا على موارد الهيئة.

تطوير وتحديث السكة الحديد

وأوضحت الهيئة في بيان عن وزارة النقل، أنّ القرار الجديد يأتي في إطار عمليات تطوير وتحديث قطاعات السكة الحديد، ومنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إداري، لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، طبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب قبل الحصول على تذكرة السفر.