شوبير يعدد مكاسب الأهلي من تخطي الاتحاد المنستيري: السر في «كولر»

عدد الإعلامي أحمد شوبير، مكاسب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الفوز على اتحاد المنستيري بطل تونس، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر صنع حالة مميزة، وسجل الفريق أربعة أهداف ذهابا وإيابا، وخرج بشباك نظيفة في المباراتين.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «كولر حافظ على نفس تشكيل مباراة الذهاب باستثناء الدفع بـ حمدي فتحي بدلا من عمرو السولية في خط الوسط، ومشاركة محمد شريف بدلا من شادي حسين في خط الهجوم».

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