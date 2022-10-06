أمين الجامعة العربية يشكر سفير البحرين عقب انتهاء مهام عمله: «نقدر دوركم المحوري»

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه في مقر الأمانة العامة للجامعة، هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء، عن تقديره للدور الملموس الذي يقوم به ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في خدمة قضايا الأمة العربية، مشيدًا بالدور المحوري والمهم للمملكة افي دعم جامعة الدول العربية ومد جسور الثقة والتعاون بين الأشقاء العرب في شتى المناحي بما يخدم قضايا الوطن العربي، من خلال الدبلوماسية الرشيدة والمتزنة التي تتميز بها مملكة البحرين، مؤكدًا تضامنه معها في الجهود التي تبذلها والإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن والاستقرار ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه، أعرب السفير هشام محمد الجودر عن سعادته بفترة عمله التي قضاها في مصر ومندوبًا للمملكة لدى جامعة الدول العربية، مؤكدًا تقدير البحرين لدور الجامعة في التعامل المتميز مع جميع قضايا الأمة العربية.

وأهدى «أبوالغيط» درع جامعة الدول العربية للسفير هشام محمد الجودر تقديرًا لجهوده في دعم العمل العربي المشترك خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق.