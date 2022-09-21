الجامعة العربية: تعاون عربي للنهوض بالإعلام التربوي ومحاربة التطرف

قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، إن الطريق نحو الارتقاء بالإعلام العربي، يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق، معربا عن تطلعه إلى تحقيق أفضل المستويات للنهوض بالساحة الإعلامية بشكل أكثر ارتباطًا بالتحديات التي تواجه المنطقة.

تأكيد الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية

وأكد خطابي، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الإعلام العرب، أهمية الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، وأحلام الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولتهم على حدود 1967.

وأشار إلى السعي لتحقيق تعاون عربي في مجالات تهم الإعلام التربوي، في ظل المشكلات الاجتماعية التي تشهدها الدول العربية، متابعا: نتطلع لاجتماع عملي لاستعراض كل التوصيات التي خرجت بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

محاربة النزعات المتطرفة التي تتلاعب بعقول الشباب

وتابع: ناقشنا الأفكار والتصورات المختلقة لتطوير الشركات الإعلامية الكبرى من حيث المحتوى، علاوة على التباحث حول محاربة النزعات المتطرفة التي تتلاعب بعقول الشباب واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لهم، وخطة التحرك الإعلامي لمواجهتها.