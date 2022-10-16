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 تطوير وتوسعة مدخل «الشيخ زايد 1» لاستيعاب الكثافات المرورية وخدمة التوسعات

كتب:

أيمن حمزة
10:23 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
 تطوير وتوسعة مدخل «الشيخ زايد 1»

 تطوير وتوسعة مدخل «الشيخ زايد 1»

أعلن المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة مدخل المدينة رقم 1 لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرب الانتهاء من أعمال معهد الأورام الجديد 500500، وكذا اقتراب موعد تسليم مشروع «جنة 2» في توسعات المدينة الشرقية.

رفع كفاءة البردورات والأرصفة

وأوضح رئيس الجهاز، أنَّ أعمال التطوير شملت أعمال توسعة مدخل المدينة من تقاطعه مع محور 26 يوليو، ورفع كفاءة البردورات والأرصفة، والجزيرة الوسطى وأعمال الزراعات، والعلامات الإرشادية وتخطيط الحارات المرورية، وتحسين الرؤية البصرية، ورفع كفاءة شبكة صرف الأمطار وأعمال الإنارة على جانبي الطريق.

تنفيذ 172 عمارة سكنية بمشروع JANNA

وأشار «مصطفى»، إلى أنَّه تم وجارٍ تنفيذ 172 عمارة سكنية، ضمن مراحل مشروع (JANNA 2،4،5) بمنطقة التوسعات بنسبة إنجاز متقدمة، وتنفيذ 80 عمارة ضمن مشروع (JANNA 3) بنسب إنجاز كبيرة، بجانب أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.